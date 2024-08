Pokémon Donjon Mystère: Équipe de Secours Rouge débarque dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Le classique Pokémon Donjon Mystère: Équipe de Secours Rouge sera disponible sur Nintendo Switch via le service Nintendo Switch Online + Pack additionnel à partir du 9 août prochain . Ce titre, initialement sorti sur Game Boy Advance le 10 novembre 2006 en Europe, propose une expérience différente des jeux Pokémon traditionnels. Les joueurs prennent le rôle d'un Pokémon et explorent des donjons générés aléatoirement, offrant une perspective unique sur l'univers Pokémon. Une opportunité pour les fans de découvrir ou redécouvrir cet épisode culte de la série en attendant d'autres titres Pokémon de l'ère Game Boy et Game Boy Advance sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel ?

Ne dressez plus les Pokémon... devenez-en un !



Le classique Game Boy Advance Pokémon Donjon Mystère: Equipe de Secours Rouge rejoint Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 9 août. pic.twitter.com/JToOQsujZz — Nintendo France (@NintendoFrance) August 2, 2024