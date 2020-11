Pokémon : découvrez des paires de chaussons à l'effigie de Pikachu Evoli Ramoloss et Ronflex

Les arbres perdent leurs feuilles, le froid commence à s'installer, le chauffage dans les foyers est rallumé, pas de doute possible la saison hivernale est en train doucement et surement d'arriver chez nous. Quoi de mieux pour contrer cette époque de l'année que d'enfiler nos doux et confortables chaussons. C'est ce que nous propose aujourd'hui le site japonais Lovely Fancy, relayé par nos confrères Pokékalos, mais avec en plus la particularité de pouvoir porter des Pokémon à nos pieds. Disponibles à l'achat uniquement au Japon, ces pantoufles vous permettront d'inaugurer d'une façon à la fois lugubre et mignonne l'arrivée des fêtes de fin d'année (voir images ci-dessous).

Ne sont-ils pas adorables ? Alors quel est votre favori parmi ces quatre paires ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.