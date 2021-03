Pokémon 25th Anniversary : 5 nouvelles plaques d'égout viennent d'être inaugurées aujourd'hui pour la ville de Kyôto au Japon

Comme nous vous l'avions précédemment communiqué, The Pokemon Company a installé plusieurs plaques d'égout sur le thème des Pokémon à travers tout le Japon. Cette initiative a été approuvée afin de booster et stimuler le tourisme (malheureusement en baisse en ce moment) au pays du soleil levant. Alors que nous vous parlions dernièrement de 4 plaques d'égout qui ont été installées sur l'archipel (Dracaufeu, Florizarre, Tortank et Mew), voici que de nouvelles, tout aussi uniques, viennent de nous être présentées.

En l'occurrence, la ville de Kyôto a révélé l'installation de 5 nouvelles plaques d'égout Pokémon. Cette fois, les fans pourront apercevoir dès aujourd'hui dans la ville des Pokémon tels que Ho-Oh, Pichu, Toudoudou, Mélofée, Germignon, Tengalice, Héricendre, Darumacho, Kaiminus et Azumarill ! Retrouvez la photo de famille ci-dessous :

Veuillez retrouver aussi l'exacte position de ces 5 nouvelles plaques via les liens situés ci-dessous :

Une bien belle initiative qui réjouira les fans la série et qui augmentera sans aucun doute le tourisme de l'ancienne capitale du Japon.