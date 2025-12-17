Pokécology - L'encyclopédie Pokémon s'offrira une version anglaise le 21 avril 2026

Alors que nous allons bientôt fêter les 5 ans depuis le lancement du Kickstarter du Livre du Verso dont les contributeurs ne semblent visiblement pas prêts de voir la couleur, The Pokémon Company vient de confirmer la sortie du livre Pokécology : An Illustrated Guide to Pokémon Ecology sur le marché anglais, Initialement sorti en juin 2025 sur le territoire japonais, cet ouvrage proposera aux fans de la licence une analyse différente des caractéristiques de nos monstres de poche préférés. Attendu pour le 21 avril 2026 aux Etats-Unis au prix de 14,99$, nous espérons voir rapidement un éditeur français se manifester pour nous proposer ce magnifique ouvrage de plus de 200 pages.

Vous vous sentirez comme un véritable professeur Pokémon après avoir lu le livre à paraître, Pokécology : An Illustrated Guide to Pokémon Ecology (Pokécologie : guide illustré de l'écologie des Pokémon). Déjà best-seller au Japon, ce nouvel ouvrage plonge les lecteurs dans l'univers des Pokémon en mettant l'accent sur les similitudes, les différences, les généralités et les relations entre les écologies Pokémon. Au fil de ses 208 pages, vous trouverez des informations basées sur les données du Pokédex et de nombreuses illustrations vivantes qui montrent les Pokémon vivant et interagissant dans leur environnement naturel.

L'auteur, Yoshinari Yonehara, et l'illustrateur, Chihiro Kinoshita, sont tous deux titulaires d'un doctorat et ont étudié le comportement et l'écologie des animaux, ce qui leur confère une perspective unique sur la « Pokécologie » et leur permet de partager un point de vue inédit sur les Pokémon.

Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology sortira le 21 avril 2026 et est déjà disponible en précommande dans les librairies aux États-Unis et au Canada. Les fans de Pokémon, jeunes et moins jeunes, seront captivés et charmés par ce guide unique, à la fois éducatif et divertissant, sur la vie des Pokémon.