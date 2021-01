Le Livre du Verso - Une encyclopédie illustrée signée Trxns et dédiée à la première génération des Monstres de Poche

Si vous êtes un fan de l'univers Pokémon et que vous aimez naviguer sur Youtube à la recherche de détails sur le folklore entourant les créatures, vous êtes sans doutes déjà tombé sur les épisodes du VERSO, publiés sur la chaîne Trxns. Après 15 épisodes du VERSO publiés, Trxns propose aux fans de Pokémon un projet en financement participatif dénommé Le Livre du Verso, une encyclopédie sur le folklore et les inspirations ayant mené à la création de la première génération de monstres de poche.

Proposé en 3 versions différentes, le projet avait pour objectif de réunir 20.000€ afin de mener à bien la production de cette encyclopédie. Avec plus de 3562 contributeurs à l'heure actuelle, le projet a actuellement levé un total de 236.337€, soit un objectif complété à 1181%. Si jamais vous êtes un fan de la franchise et que vous souhaitez voir apparaître dans votre bibliothèque une pièce unique, nous vous laissons découvrir la chaîne Ulule du projet. Vous avez jusqu'au 26 janvier si vous souhaitez participer au projet, et pourquoi pas choisir un des 3 paliers vous permettant de repartir avec une des trois éditions du livre. Concernant les dates de distribution il faudra en revanche faire preuve d'un peu de patience, les expéditions ne sont pas programmées avant décembre 2021.

Palier à 25€ - Livre du Verso : Edition de Base

Format A5

Couverture souple

Frais de port inclus en France

Palier à 40€ - Livre du Verso : Edition Rare

Format A5

Couverture rigide

Pages supplémentaires pour approfondir les mythes et légendes

Frais de port inclus en France

Palier à 70€ - Livre du Verso : Edition de Légende (rouge ou doré)

Exemplaires limités, numérotés et dédicacés

Grand format et couverture rigide

Contenu supplémentaire sur les mythes et le folklore

Une annexe en fin de livre avec des storyboards et des archives de création des épisodes par Trxns

Source : Ulule