Playtonic fait une "drôle" de blague sur Banjo-Kazooie

Le compte Twitter officiel de Playtonic (Yooka-Laylee) a publié un message pour le moins étrange au sujet de Kazooie, l'oiseau rouge au sale caractère de l'inoubliable duo de la N64, Banjo-Kazooie :

Kazooie est toujours enceinte

Alors à moins d'une contrepèterie cachée ou d'un code secret connu de quelques initiés, on ne comprend pas trop le sens de la phrase et puis surtout pourquoi avoir eu cette subite envie de la publier ? Y avait-il une urgence à nous rappeler / préciser ce fait ? Alors certes, Kazooie est une bonne pondeuse mais bon, est-ce que cela méritait un tweet plus de 20 ans après la sortie du jeu initial ? Sur Twitter, les réactions sont nombreuses et mitigées, entre ceux qui ont buggé devant leur écran et les autres qui sont mort de rire. Il y a aussi ceux qui ne peuvent s'empêcher de penser qu'il y a forcément une signification derrière ce message sachant que chez Playtonic on retrouve des anciens développeurs de chez Rare ayant travaillé précisément sur Banjo-Kazzoie.

Alors y-a-t-il vraiment quelque chose à comprendre ? En attendant (peut-être) que Playtonic nous fasse une explication de texte, si vous, vous y comprenez quelque chose, n'hésitez pas à partager vos remarques.