PlatinumGames tease un potentiel portage de The Wonderful 101 sur Nintendo Switch

The Wonderful 101 est un jeu développé par PlatinumGames, les créateurs de Bayonetta, initialement sorti sur Wii U le 23 août 2013 . Bien accueilli par la presse, le jeu n'a pas connu le succès commercial escompté. C'est via un tweet de la page officielle de PlatinumGames, que nous apprenons qu'un éventuel portage de The Wonderful 101 serait en développement pour la Nintendo Switch.

Il semblerait que la photo du tweet soit prise dans les locaux de PlatinumGames, mais le plus important sur cette photo est le nombre "101" mentionné à deux reprises sur l'un des écrans d'ordinateur (l'un pour l'heure et l'autre pour la date).

Ce portage permettrait de redonner une chance au jeu en le faisant découvrir à un plus grand nombre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.