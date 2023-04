PlateUp! - Le jeu de cuisine / gestion lancera son service début octobre sur Nintendo Switch

Mélangeant univers roguelite, cuisine, et jeu de gestion, PlateUp! s'est présenté au cours du dernier Indie World de Nintendo. Proposant un style minimaliste bien à lui, le jeu vous propose de créer votre propre restaurant, et de servir à un rythme effréné vos clients en faisant le service seul ou en coopération. Pour vous faciliter la tâche, il sera également possible d'utiliser les deniers récoltés chaque jours pour acheter de nouveaux accessoires pour automatiser et accélérer la cadence de votre cuisine. Si l'aventure vous tente, PlateUp! démarrera son service dans le courant du mois d'octobre sur Nintendo Switch.