Planet of Lana s'offre une édition physique sur Nintendo Switch Super Rare Games

Sorti en avril 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Planet of Lana va avoir le droit à une nouvelle bouffée d'air frais grâce au partenariat signé entre Super Rare Game, Wishfully et Thunderful Games. Les joueurs pourront ainsi faire l'acquisition de ce mélange puzzle aventure en version physique sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 17 avril sur la boutique en ligne de Super Rare Games. Les joueurs auront ainsi le choix entre deux versions, à savoir :

4000 éditions Standard sur Nintendo Switch (et 1000 sur PS5)

1000 éditions Deluxe sur Nintendo Switch (idem sur PS5)

Nous vous laissons (re)découvrir le trailer du jeu ci-dessous.