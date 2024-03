Planet of Lana dévoile sa date de sortie

Annoncé sur Nintendo Switch le 15 novembre dernier , le hit de Wishfully Planet of Lana s'apprête à atterrir sur l'eShop. Dès le 16 avril prochain , les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir explorer cette étrange planète dans cette aventure primée par la critique depuis sa sortie sur PC et consoles de l'écosystème Xbox, l'année dernière .

Précommandable sur l'eShop au prix de 17,99 euros jusqu'à sa sortie le 16 avril , date à partir de laquelle il reprendra son prix normal de 19,99 euros, l'aventure vous emmènera explorer des lieux étranges et résoudre des casse-têtes pour voir le bout de cette épopée.

Une planète, synonyme autrefois de parfait équilibre entre humains, nature et animaux, s'est désormais transformée en quelque chose de complètement différent.

La discorde sommeillant depuis des centaines d'années s'est finalement révélée sous la forme d'une armée sans visage. Mais ceci n'est pas une histoire de guerre. Ceci est une histoire qui s'articule autour d'une planète pleine de vie et de beauté, et du périple qui a pour but de la conserver ainsi.

Caractéristiques principales