PixelJunk Eden 2 éveillera votre curiosité

PixelJunk Eden 2, développé par Q-Games, est un jeu où vous contrôlez un Grimp dont l'objectif sera de sauver ses semblables. En plus d'un univers aux effets visuels dynamiques et d'une bande sonore techno, le jeu a pour but de rendre chacune de vos parties unique grâce à un décor qui évoluera en temps réel en fonction de vos actions et de vos déplacements. Cette expérience originale sera disponible en solo mais aussi en multijoueur local. On vous laisse en juger par vous-même ci-dessous.

Si PixelJunk Eden 2 vous a fait de l'œil, sachez que le titre est prévu sur Nintendo Switch pour cet été 2020 sur l'eShop.

Source : Youtube