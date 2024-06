Pikmin Bloom dévoile sa nouvelle fonctionnalité : Party Walk

Perdu dans les limbes des applications de nombreux possesseurs de smartphones, Pikmin Bloom résiste encore et toujours et continue d'étoffer son contenu au fil des ans. Niantic propose ainsi de découvrir dès aujourd'hui une toute nouvelle fonctionnalité : Party Walk. Nous vous laissons découvrir les caractéristiques de cette dernière dans le communiqué ci-dessous.

La fonctionnalité Party Walk permet au joueur organisateur de mettre en place son propre événement de marche quand il le souhaite. Il peut également définir la durée de l'événement et le nom du groupe en plus d'avoir un nombre de participants sans limité. À la fin de l'événement, tous les participants reçoivent une carte souvenir indiquant le nombre total de pas effectués par le groupe.

La participation à une marche festive n'implique pas le partage d'informations de localisation individuelles avec l'organisateur ou les autres participants. En outre, il est possible de participer à trois marches simultanément et cela vaut aussi pour les joueurs organisateurs. Le maximum reste donc de trois marches au total.

La Party Walk permet de se promener avec de nombreuses personnes, qu'elles soient proches ou éloignées. Elle est idéale non seulement pour la famille et les amis, mais aussi pour les clubs ou les groupes partageant les mêmes intérêts, les associations d'anciens élèves, les équipes d'entreprise, etc. Connectez-vous en toute décontraction tout en marchant !