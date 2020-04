Piczle Cross Adventure - Nouvelle date de sortie et un bundle annoncé

Déjà annoncé il y a quelques jours, Piczle Cross Adventure est un jeu mêlant aventure et résolution de Picross. Attendu initialement pour le 9 avril sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre aura finalement un peu de retard. Ce dernier ne sera finalement disponible qu'à partir du 16 avril .

Et si vous êtes vraiment fan de Picross, les univers de Score Studios et NANOPIKO seront regroupés à cette même date dans un pack eShop dénommé Indie Gems Bundle - Nonograms Edition. Cet ensemble vous permettra d'acquérir au prix de 16,99€ Piczle Cross Adventure, mais aussi PictoQuest : The Cursed Grids.

Piczle Cross Adventure pourra être bien sûr acheté à l'unité au prix de 9,99€, mais vous bénéficierez d'une réduction de 15% si vous avez déjà acheté PictoQuest.