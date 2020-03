Piczle Cross Adventure arrive sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de casse-tête et de la licence Piczle, Piczle Cross Adventure débarquera en avril sur Nintendo Switch. La licence se concentre cette fois-ci sur les casse-tête de type Picross et embarque également tout un jeu d'aventure en 2D. En attendant de pouvoir découvrir le jeu plus en détail, nous vous laissons ci-dessous un aperçu vidéo ainsi qu'un descriptif. Piczle Cross Adventure est prévu pour le 9 avril sur l'eShop.

Que se passe-t-il lorsqu'un génie maléfique met la main sur la poussière de Piczle du professeur Matrix ? Bedlam, voilà ce qui se passe ! La menace de métal under_SCORE est envoyée pour transformer le monde entier en pixels noirs et blancs. C'est à nos héros, Score-chan et Gig, de tout reconstituer.

Voyagez autour du monde du Piczleshire pour défaire le chaos de under_SCORE. Résolvez des énigmes de logique pour recréer tout ce qu'elle a détruit auparavant et reconstruire le monde. Trouvez des secrets, suivez des pistes, affrontez des génies maléfiques dans cette saga épique de destruction pixélisée qui réchauffe le cœur.

Vous contrôlez Score-chan de Piczle et Gig, de retour en héros de cette grande aventure. Aidez le professeur Matrix et son chat paresseux Dbug à découvrir qui est derrière ce mécontent under_SCORE, qui pour des raisons liées à l'intrigue ressemble de façon frappante à notre propre Score-chan. Qui est derrière cette traînée de destruction monochromatique ? Comment peut-on les arrêter ? Y aura-t-il de la pizza ? Cela, cher lecteur, s'appelle une intrigue, et ce jeu en est truffé.

Piczle Cross Adventure offre l'expérience de puzzle la plus riche en fonctionnalités sur le marché en ce moment ! Une multitude d'options de jeu vous permettent de vivre l'expérience à votre goût. Remplissez automatiquement les lignes et les colonnes vides, commencez par une roulette d'indices ou non, cachez le minuteur si vous ne vous souciez pas de ces choses, choisissez un thème visuel ou même créez le vôtre ! En plus de cela, il existe des options d'accessibilité pour réduire le clignotement et la saisie. La seule mauvaise façon de jouer à ce jeu est de ne pas y jouer du tout !

Gagnez des trophées en complétant des puzzles et en découvrant des secrets ! Pouvez-vous trouver toutes les pièces nécessaires pour acheter ces piles ? Mais qu'est-ce qu'elles font fonctionner ? Avez-vous trouvé tous les puzzles cachés dans le monde ? Avez-vous résolu ces puzzles du monde pour atteindre les petits coins et recoins remplis d'autres puzzles ?