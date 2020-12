Pictoposte : Nintendo met à jour et "remasterise" l'application de messagerie de la 3DS

Alors que la majorité des fans de Nintendo est passée depuis longtemps sur Nintendo Switch, la Nintendo 3DS revient dans l'actualité avec la mise à jour de l'application Pictoposte ! Souvenez-vous, quelques mois après avoir supprimé la Boite aux Lettres de la 3DS, à cause de soucis de sécurité, Nintendo avait lancé (en 2016) une application "free-to-start" permettant aux utilisateurs de la console portable de s'envoyer des petits messages et des petits dessins via SpotPass (en utilisant Internet.) C'était aussi un logiciel qui proposait des leçons (payantes) pour apprendre à dessiner sur l'écran tactile toutes sortes de personnages et notamment des héros Nintendo (avec en prime , la possibilité de créer un effet 3D.)

L'application était très sympathique mais comme souvent avec Nintendo (surtout à ce moment là) vraiment pas pratique d'utilisation. .. Et puis avec la sortie de la Nintendo Switch, l'application a de toute façon très vite été oubliée. Beaucoup de joueurs devaient d'ailleurs penser qu'elle ne fonctionnait plus. Mais voilà qu'aujourd'hui Nintendo nous rappelle son existence avec cette mise à jour nommée (en anglais ) "Swapnote remastered". Alors à première vue, la remasterisation ne change pas grand chose et les notes officielles n'indiquent que la "correction de quelques problèmes". Peut-être s'agit-il de contrer une faille... A moins que cela n'annonce l'arrivée d'une version Nintendo Switch, la dernière console de Nintendo n'ayant que de très peu d'application et aucune permettant de dialoguer entres joueurs.

En attendant vous pouvez toujours ressortir votre 3DS pour gribouiller quelques dessins ou tout simplement nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

