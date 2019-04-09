Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - Nouvelle mise à jour ajoutée sans objection

Si vous n'avez pas encore joué à Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy... et bien commencez déjà par réparer cette erreur et vous le procurer ! Nous permettant de nous plonger dans les 3 premiers opus de l'aventure de notre avocat préféré Phoenix Wright, la compilation sortie en 2019 sur Nintendo Switch et supports concurrents s'offre aujourd'hui une nouvelle mise à jour gratuite, avec notamment de nouvelles options de confort de jeu. Donc sans objections, nous déroulons ci-dessous la liste des pièces à conviction.

Qu’ils replongent dans leurs affaires préférées ou repartent de zéro, cette update rendra les enquêtes des avocats en herbe plus fluides, leurs procès plus rapides et la rejouabilité plus agréable.