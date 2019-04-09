Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - Nouvelle mise à jour ajoutée sans objection
Si vous n'avez pas encore joué à Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy... et bien commencez déjà par réparer cette erreur et vous le procurer ! Nous permettant de nous plonger dans les 3 premiers opus de l'aventure de notre avocat préféré Phoenix Wright, la compilation sortie en 2019 sur Nintendo Switch et supports concurrents s'offre aujourd'hui une nouvelle mise à jour gratuite, avec notamment de nouvelles options de confort de jeu. Donc sans objections, nous déroulons ci-dessous la liste des pièces à conviction.
Qu’ils replongent dans leurs affaires préférées ou repartent de zéro, cette update rendra les enquêtes des avocats en herbe plus fluides, leurs procès plus rapides et la rejouabilité plus agréable.
Pièce à Conviction A : de nouvelles langues
- Prise en charge de l'Espagnol (Amérique du Sud) et du Portugais Brésilien pour le texte et la voix.
Pièce à Conviction B : la toute nouvelle galerie
- Lecteur de musique : possibilité d’écouter les morceaux de la trilogie et de sélectionner des chansons issues de l'album spécial.
- Galerie d’images : possibilité de parcourir les illustrations officielles, les croquis des personnages et les scènes des trois jeux.
- Créateur de scènes : possibilité de mettre en scène les personnages, de combiner des animations et créer ses propres confrontations dramatiques au tribunal !
Pièce à Conviction C : d’autres nouvelles fonctions
- Sélection d'épisode : possibilité de sélectionner instantanément n'importe quel chapitre ou épisode et de plonger directement dans l'action.
- Mode Histoire : possibilité de laisser le jeu progresser automatiquement afin de pouvoir profiter de l'histoire à son rythme.
- Lecture automatique : possibilité de laisser les dialogues se dérouler automatiquement afin de pouvoir suivre l'histoire sans avoir à appuyer.