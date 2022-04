Phantom Breaker: Omnia Spicy Edition - L'été sera épicé sur Nintendo Switch

Sorti le 15 mars 2022 sur Nintendo Switch, Phantom Breaker: Omnia est la version améliorée du jeu de combat 2D de Rocket Panda Games et MAGES. Alors que notre ami Lotario nous a gratifié d'un test il y a quelques jours, le développeur et l'éditeur viennent de confirmer la sortie d'une nouvelle mise à jour pour cet été, sobrement intitulée Spicy Edition. Disponible dans le courant de l'été, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

En collaboration avec LE COMMENTATEUR, Rocket Panda Games a le plaisir de vous présenter l'édition Spicy ! Cette mise à jour comprendra deux nouveaux types de commentaires torrides et sera disponible sur toutes les plateformes cet été pour le prix affiché de AB-SO-LU-MENT RIEN. Non, nous n'avons pas oublié de copier et coller cette information. C'est tellement gratuit que le commentateur a appelé une ambulance juste par principe.