Persona 5 Scramble : The Phantom Strickers - Une version occidentale en approche ?

Atlus semble prendre plaisir à torturer ses fans occidentaux. Après avoir oublié l'idée de voir un jour sur Nintendo Switch Persona 5 Royal, les joueurs attendaient la sortie du spin off Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, qui n'a jamais daigné s'offrir des vacances en Occident. Dans le dernier rapport financier de Koei Tecmo en charge du titre, traduit par nos confrères de Gematsu, nous pouvons découvrir une mention faite sur Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers et son arrivée en Occident. Si pour l'instant nous n'avons encore aucune date ni confirmation de la part des principaux intéressés, cela ne devrait plus trop tarder.

Source : Gematsu