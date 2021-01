Persona 5 Strikers - Découvrez les 90 premières minutes du jeu en français sur Nintendo Switch

A l'occasion de sa sortie en Occident, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers a changé de nom et opté pour une appellation plus simple : Persona 5 Strikers. Si le jeu sort officiellement le 23 février 2020 , Atlus et SEGA ont permis à Nintendo-Master de poser leurs mains bien en avance sur le titre afin de tester le premier chapitre du jeu et se faire une première impression. En attendant de lire notre preview, nous vous laissons découvrir les 90 premières minutes de gameplay sous-titrées en français dans notre vidéo maison ci-dessous.

Rejoignez les Voleurs Fantômes et ripostez face à la corruption qui s'étend sur les villes japonaises. Des vacances d'été entre amis tournent court lorsqu'émerge une réalité déformée : dévoilez la vérité et faites briller le cœur de ceux qui ont été pris au piège au centre de la singularité ! Plongez dans le monde stylisé de Persona avec cette histoire totalement inédite

Contrôlez votre équipe de manière dynamique au fil de combats explosifs

Battez-vous d'un bout à l'autre du Japon au cours d'un voyage épique