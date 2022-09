Persona 5 Royal aura droit à son édition collector sur Nintendo Switch

Annoncé en grande pompe en juin dernier sur Nintendo Switch, Persona 5 Royal arrive peut-être après la guerre sur toutes les plateformes (après avoir été une exclusivité Playstation) mais cela ne l'empêchera pas d'avoir de nouveau droit à son édition collector. Annoncée directement sur le site internet d'Atlus, cette "1 More Edition" vous sera proposée au tarif de 119.99 dollars (et probablement la même somme en euros) et contiendra :

Le jeu

Un Steelbook

Une boîte aux trésors

Un Grimoire-cadre

Des Prints des illustrations du jeu

Une sacoche

Un jeu de tarot

Des DLC