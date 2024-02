Pepper Grinder - Un nouveau jeu d'action en 2D s'invite sur Nintendo Switch et s'offre une démo

Le catalogue de Devolver Digital continue de gonfler avec l'annonce ce jour de Pepper Grinder, un nouveau jeu d'action 2D coloré où nous retrouvons une pirate armée d'une grosse foreuse. Attendu pour le 28 mars 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, une démo est d'ores et déjà disponible pour ceux qui veulent s'y essayer.

Pepper Grinder est une aventure ébouriffante de pirate mettant en scène la fameuse Pepper, pirate passionnée par les tunnels et Grinder, son fidèle engin de forage.

Après avoir été victime d’un naufrage et du vol de son trésor, Pepper doit utiliser sa fidèle arme afin de récupérer ce que les redoutables Narlings lui ont dérobé. Armée de Grinder, Pepper creuse à travers la terre et l’eau, contrôle des machines et pulvérise tous les ennemis qui lui barrent le chemin menant à sa fortune disparue... et elle compte bien récupérer les intérêts !

L’odyssée de Pepper n’est pas si simple : des êtres mystérieux commencent à sortir de l’ombre…

Gameplay coriace

Traversez un monde animé et coloré avec des mouvements précis, une mécanique de forage fluide et des sauts improbables.

Forage fort agile

Frayez-vous un chemin avec Grinder et trouvez de nouveaux forets afin de semer le chaos et de résoudre d'ingénieux casse-tête.

Ramassez-les tous !

Collectionnez des joyaux et d’autres trésors lors de vos aventures, puis échangez-les dans des boutiques pour améliorer Pepper, ouvrir de nouveaux itinéraires sur la carte et mettre la main sur des stickers pour votre album.