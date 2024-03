Pepper Grinder perce le fil d'actualité avec son dernier trailer

Développé en solo par Ahr Ech et proposé par Devolver Digital sur Nintendo Switch et supports concurrents, Pepper Grinder est un titre qui a su faire bonne impression lors de sa présentation durant le dernier Nintendo Direct Partner Showcase. Toujours attendu pour le 29 mars 2024 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la dernière bande-annonce du jeu ci-dessous. Et pour ceux qui seraient tentés, une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop.

Pepper montre toute l’étendue de son savoir-faire de foreuse dans cette nouvelle vidéo de gameplay : Grinder la porte au travers d’une multitude d’environnements différents, mais lui permet également d’éviter tous les obstacles et de gérer les ennemis diaboliques qui se dressent en travers de sa route. Mais ce n’est pas tout ! Grinder peut aussi prendre le contrôle d’un certain nombre de gadgets comme des motoneiges, des canons et même des monstres géants mécaniques ! Pepper Grinder est un mélange électrisant de plateforme tendue, d’action chaotique et de puzzles environnementaux malins, le tout propulsé par une mécanique de forage réjouissante : faites tourner les têtes à partir du 28 mars.