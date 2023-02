Peppa Pig : Aventures autour du Monde nous offre un nouveau trailer

En 2023, les aventures de Peppa Pig et de sa famille auront un air de vacance avec le nouveau jeu vidéo Peppa Pig : Aventures autour du Monde. Vous allez pouvoir voyager à travers l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, Hollywood et bien d’autres endroits, afin d'accomplir des quêtes et collecter des cartes postales lors des différents voyages de la petite Peppa. Attendu pour le 17 mars 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu, en français, ci-dessous.

Dans cette nouvelle aventure interactive, les fans de Peppa Pig peuvent voyager à travers l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, Hollywood et bien d’autres endroits, accomplir des quêtes et collecter des cartes postales lors de leurs voyages. Ils peuvent explorer l’océan en sous-marin en Australie, monter dans l’un des emblématiques taxi jaune à New York et visiter certains des sites les plus célèbres du monde comme la Tour Eiffel à Paris ou le Buckingham Palace à Londres. Les fans peuvent également bâtir et personnaliser leur propre maison dans le quartier de Peppa.