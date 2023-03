Peppa Pig : Aventures autour du Monde - Le road trip démarre aujourd'hui sur Nintendo Switch

Les plus jeunes joueurs seront sans doute ravis d'apprendre que Peppa Pig est de retour sur Nintendo Switch avec la sortie de Peppa Pig : Aventures autour du Monde. officiellement disponible depuis ce vendredi 17 mars 2023, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Inspiré par plusieurs épisodes de la série TV à succès, le jeu propose aux fans de voler, conduire et voyager pour découvrir Hollywood Boulevard, New York, la tour Eiffel à Paris, Buckingham Palace à Londres et bien d’autres lieux emblématiques.

Les joueurs peuvent partir en exploration sans rien perdre de leur style grâce à une multitude de tenues et d’accessoires. Ils peuvent également accomplir des missions variées, découvrir des mini-jeux étonnants, rencontrer de nouveaux personnages, retrouver des visages familiers et vivre mille et une expériences inédites.

De nombreuses fonctionnalités rendent le jeu accessible aux plus jeunes joueurs : didacticiel guidé, menu intuitif, narration continue, sans oublier des mécaniques de jeu simples qui aident les enfants en faisant appel à un nombre limité de boutons sur la manette.