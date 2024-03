Penny's Big Breakaway : mode 60 fps et anti-aliasing à venir sur Nintendo Switch - Tous les détails de la mise à jour 1.2

Attendu depuis pas mal de temps par les fans de jeux de plateforme 3D, Penny’s Big Breakaway est finalement sorti dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct : Partner Showcase de février dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Trépidant autant que délirant et bourré d'action et d'idées à la seconde, le nouveau jeu de Christian Whitehead, l'architecte en chef de Sonic Mania est vraiment généreux et original.

Malheureusement, cela ne l'empêche pas d'être rempli de défauts et de bugs rendant souvent sa progression hasardeuse et frustrante, particulièrement sur la version Switch (mais pas seulement). Depuis aujourd'hui, les possesseurs de la version PC peuvent télécharger la mise à jour 1.2 qui apporte pas mal d'améliorations et de corrections.

Sur ses réseaux, Christian Whitehead, a précisé que la mise à jour des versions consoles de Penny’s Big Breakaway était en attente d'approbation et qu'elle n'allait donc pas tarder à être déployée.

A priori, la mise à jour de la version Nintendo Switch permettra aux joueurs de choisir entre le mode 60 fps (qui rendra le gameplay plus fluide) ou un mode anti-aliasing qui verrouillera le jeu en 30 fps mais offrira des graphismes plus lisses. Evidemment nous vous tiendrons au courant de l'arrivée de cette mise à jour sur Nintendo Switch. En attendant, retrouvez les notes de la mise à jour 1.2 de la version PC de publiées par Steam, ci-dessous.

Pour rappel, Penny’s Big Breakaway est disponible dès à présent sur l'eShop, au prix de 29,99€ pour un poids de 2,7 Go .

Traduction des notes de mise à jour de Penny's Big Breakaway v1.2 (version PC) publiées sur Steam

Aujourd'hui, nous avons publié un correctif qui corrige plusieurs problèmes. Il comprend également des mises à jour et des améliorations des fonctions existantes. Veillez à mettre à jour votre jeu avec la dernière version. En lieu et place des changements ci-dessous, nous réinitialiserons les classements pour le niveau 4-2. Ce patch corrige un bug qui existait dans ce niveau et qui permettait aux joueurs de sauter une grande partie du niveau. Nous continuerons à surveiller le jeu pour détecter d'éventuels correctifs, mais en attendant, nous vous remercions d'avoir joué à L'échappée belle de Penny !

Penny a bien répété sa performance pour ne plus... Rester coincer sur les rebords des murs et autres objets.

Tomber à l'infini jusqu'à la mort lors de la rencontre avec le boss de World's Edge.

Glisser sur des pentes qui ne sont pas le sol.

Se déconnecter de YoYo pendant un tourbillon

Perdre tout élan en balançant son yo-yo

Dégringoler à l'infini

Perdre toute sa vitesse lors des phases de transition après la rétraction de YoYO

Rester coincé au bout d'une tyrolienne lorsque vous maintenez Ride ou Throw jusqu'à ce qu'il soit relâché.

De plus, YoYo s'est aussi entraîné et va… Ne plus traverser autant de murs lorsqu'il est lancé.

Accélérer de façon plus régulière tout en se balançant à des fréquences d'images plus élevées.

Être correctement dimensionné sur la Tyrolienne.

Saisir les bords sur plus de surfaces.

Nous avons également demandé aux habitants d'effectuer des réparations et des améliorations dans le monde. Découvrez sur quoi ils ont travaillé…



AMÉLIORATIONS : Les paramètres vidéo ont été supprimés des sauvegardes dans le cloud : elles ne sont plus stockées que localement !

Ajout d'une option de vidéo plein écran.

Indication des pièces/dilemmes effacés pour une scène dans le menu Pause.

Ajout d'une fonction de redémarrage rapide pour Time Attack - Maintenez simplement le bouton du haut de la face !

Les éléments du jeu se comportent de manière plus déterministe lorsque vous naviguez dans Time Attack

J'ai rappelé aux habitants de ne pas démarrer le chronomètre tant que Penny n'a pas quitté la plateforme de démarrage dans Time Attack.

Les photos de l'album seront désormais en plein écran lors de leur visualisation dans le menu !

Ajout de la possibilité de supprimer la progression du déverrouillage de l'album

Ajout d'une option vidéo sur la profondeur de champ.

Nous avons modifié le tourniquet pour que Penny soit toujours lancée depuis le point de départ prévu.

Ajustement de la bûche roulante pour qu'elle ne tombe pas en cas d'impact sur une surface inclinée..

RÉPARATIONS: Réparation du tuyau d'aspiration afin qu'il éjecte toujours Penny avec le mouvement prévu.

J'ai demandé poliment au ballon Peng de ne pas provoquer de soft lock à la fin de Pengoville 2 lorsqu'il tombe sur Penny après avoir atterri sur la scène Busker.

Rappel aux Scatter Birds que leurs ombres ne doivent pas disparaître pendant un instant avant de s'envoler.

Retournement de la vis à tourbillon dans l'acte final pour qu'elle se visse dans la bonne direction.

Correction du HUD pour qu'il ne s'affiche plus après une transition hors écran.

Lorsque l'on ouvre le menu de pause au moment où Penny sort de l'écran, la scène joue désormais correctement de la musique.

Correction des effets visuels des éclaboussures d'eau.

Correction des problèmes visuels avec la transition d'échec.

Correction de l'objet Cannon pour qu'il ne pointe plus vers des références d'objets cibles invalides.

Frappé le côté de la boombox pour que le problème de SFX après la défaite ne se produise plus.

J'ai huilé les roulements à billes afin que le mouvement vertical de la caméra se déroule désormais toujours à la bonne vitesse

Source : Steampowered