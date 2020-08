Pawarumi s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Développé par le studio bordelais Manufacture43, Pawarumi est un jeu qui a su marquer la scène indépendante internationale. Et comme beaucoup de jeux indépendants en ce moment, le célèbre shoot'em up aura lui aussi le droit à une version physique sur Nintendo Switch dans une édition standard (26€) et une édition collector (30€). Nous devons cette version physique au site Play-Asia, spécialisé dans les imports de jeux, DVD, etc.

Dans l'édition collector vous retrouverez :

Le jeu

Le manuel du jeu

Un CD de la soundtrack du jeu

Un numéro de certification