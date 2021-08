Paw Patrol, La Pat' Patrouille - Le Film - À la Rescousse d'Adventure City est disponible sur Nintendo Switch

Alors que les plus jeunes peuvent aller voir La Pat' Patrouille : Le Film au cinéma, Bandai Namco de son côté a préparé le terrain avec la sortie du jeu vidéo qui lui est dédié : Paw Patrol, la Pat' Patrouille - À la Rescousse d'Adventure City. Disponible depuis le 13 août 2021 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Une grande ville est synonyme de grande aventure ! Quand Ryder et la Pat'Patrouille apprennent que M. Humdinger a pris le contrôle d'une métropole bouillonnante de vie, ils se précipitent pour sauver Adventure City de ses machinations perfides. Les chiots ont besoin de TOI dans leur Pat'croyable équipe !

Adventure City, nous voilà ! Incarne dans une toute nouvelle aventure tes chiots préférés : Chase, Stella, Marcus, et leur nouvelle amie, Liberty qui connait la ville comme sa poche. Utilise leurs capacités uniques dans des missions de sauvetage à haut risque ! Avec des gadgets et des véhicules dernier cri, explore les nouveaux lieux du film Pat' Patrouille. Entre chaque mission, amuse-toi en jouant à des mini-jeux comme Pop Pop Boogie, Course d'obstacles, et bien plus encore. Tu peux jouer à ce nouveau jeu d'aventure plateforme 3D en solo ou en mode coop local avec un ami.

Les chiots de la Pat'Patrouille sont nés pour être des héros. Rejoins-les dans la mission la plus périlleuse qu'ils n'aient jamais connue !

DIRECTION ADVENTURE CITY ! - Explore les nouveaux lieux du film Pat' Patrouille

DEVIENS UN HÉROS - Incarne les chiots de la Pat' Patrouille tels que Chase, Marcus, Stella et leur nouvelle amie Liberty.

LA PAT' PATROUILLE EN MISSION - Sauve la ville dans d'incroyables missions de sauvetage

COLLECTIONNE-LES TOUS - Lors de ton aventure, ramasse toutes les friandises pour chiot et déverrouille les badges de récompense

JOUE À DES MINI-JEUX - Comme Pop Pop Boogie, en solo ou en mode coop local