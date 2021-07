Paw Patrol, La Pat' Patrouille, le Film- À la Rescousse d'Adventure City débarque sur Nintendo Switch

Paw Patrol : la Pat'Patrouille est une série animée canadienne qui depuis plusieurs années déjà cartonne auprès des très jeunes enfants qui en connaissent tous les héros. Diffusée en France sur TF1 et aux Etats-Unis sur la chaîne Nickelodeon, la Pat' Patrouille suit les traces de neuf adorables petits toutous et d'un petit garçon nommé Ryder. Le succès est tel qu'un film est attendu le 11 août sur nos grands écrans (voir le trailer ici) avec dans son sillage un jeu vidéo nommé Paw Patrol, La Pat' Patrouille - À la Rescousse d'Adventure City. Dans ce nouveau jeu de plateforme 3D, jouable seul ou à deux en coopération, les joueurs vont pouvoir retrouver de nombreux décors du film et diriger Chase, Stella, Marcus et une petite nouvelle nommée Liberty, chacun ayant ses propres spécificités. Pour en savoir plus, retrouvez quelques images, la présention du jeu ainsi que son trailer.

Paw Patrol, La Pat' Patrouille - À la Rescousse d'Adventure City est attendu le 13 août sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible sur l'eShop mais aussi en version boîte (voir notre lien partenaire Amazon.)

Une grande ville est synonyme de grande aventure ! Quand Ryder et la Pat'Patrouille apprennent que M. Humdinger a pris le contrôle d'une métropole bouillonnante de vie, ils se précipitent pour sauver Adventure City de ses machinations perfides. Les chiots ont besoin de TOI dans leur Pat'croyable équipe ! Adventure City, nous voilà ! Incarne dans une toute nouvelle aventure tes chiots préférés : Chase, Stella, Marcus, et leur nouvelle amie, Liberty qui connait la ville comme sa poche. Utilise leurs capacités uniques dans des missions de sauvetage à haut risque ! Avec des gadgets et des véhicules dernier cri, explore les nouveaux lieux du film Pat' Patrouille. Entre chaque mission, amuse-toi en jouant à des mini-jeux comme Pop Pop Boogie, Course d'obstacles, et bien plus encore. Tu peux jouer à ce nouveau jeu d'aventure plateforme 3D en solo ou en mode coop local avec un ami. Les chiots de la Pat'Patrouille sont nés pour être des héros. Rejoins-les dans la mission la plus périlleuse qu'ils n'aient jamais connue ! DIRECTION ADVENTURE CITY ! - Explore les nouveaux lieux du film Pat' Patrouille DEVIENS UN HÉROS - Incarne les chiots de la Pat' Patrouille tels que Chase, Marcus, Stella et leur nouvelle amie Liberty. LA PAT' PATROUILLE EN MISSION - Sauve la ville dans d'incroyables missions de sauvetage COLLECTIONNE-LES TOUS - Lors de ton aventure, ramasse toutes les friandises pour chiot et déverrouille les badges de récompense JOUE À DES MINI-JEUX - Comme Pop Pop Boogie, en solo ou en mode coop local