Pause Lecture : Zelda - Chronique d'une saga légendaire. Volume 3 : Tears of the Kingdom de Valérie "Romendil" Précigout chez Third Éditions

Il est parfois difficile de se renseigner sur ses jeux favoris. C'est encore plus vrai lorsque celui-ci s'avère avoir été créé au Japon ; culture du secret, barrière de la langue, tout ça, tout ça... Mais cette difficulté à étancher la soif d'information qui nous tarit est encore plus palpable lorsque l'on parle d'un jeu Nintendo et a fortiori d'un opus majeur de la saga The Legend of Zelda ! C'est par exemple mon cas avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le dernier Zelda 3D en date sorti exclusivement sur Nintendo Switch, le 12 mai 2023 . Cet opus est devenu, au fil des mois, l'un de mes Zelda favoris.

Perdu face à des articles multiples provenant de médias divers, qui reprennent tous les mêmes citations de Hidemaro Fujibayashi et Eiji Aonuma – parfois jusqu’à leur donner des interprétations contradictoires – et n’ayant ni le temps ni l’envie de consacrer des heures à une revue de presse exhaustive sur Zelda : Tears of the Kingdom, je me suis retrouvé dans une impasse. La hype étant retombée, un nouvel article sur ce site dédié à cet opus n’aurait probablement pas eu l’impact espéré. Cependant, je pressentais qu’un ouvrage consacré à ce jeu finirait par voir le jour chez Third Éditions. Après deux excellents volumes dédiés à la saga – l’un couvrant tous les épisodes jusqu’à The Legend of Zelda : A Link Between Worlds (écrit par Mehdi El Kanafi et Nicolas Courcier, fondateurs de la maison d'édition), et un second explorant en profondeur la révolution Breath of the Wild (signé Valérie "Romendil" Précigout) – j’étais convaincu qu’un troisième tome suivrait. C’est finalement l’autrice Valérie Précigout, déjà auteure de quatre ouvrages chez Third Éditions (dont deux sur Dragon Ball et Saint Seiya), qui a repris la plume pour ce troisième volet de Zelda : Chroniques d'une Saga Légendaire.

J'ai eu la confirmation que Valérie Précigout était bien à l'œuvre sur ce troisième tome en interviewant directement Mehdi et Nicolas. Ils m'ont en effet fait confiance pour dévoiler en exclusivité, plus d'un an à l'avance, la sortie de ce livre. J'ai pu alors interviewer à son tour, Valérie Précigout, en amont de la sortie du livre. Quel ne fut pas mon bonheur de recevoir il y a peu une version pdf du livre, en avance sur sa sortie, pour vous proposer aujourd'hui cet article post-lecture. J'ai pu en effet lire l'intégralité de celui-ci en quelques jours, l'ouvrage étant dense, mais passionnant et loin d'être indigeste, ce n'est clairement pas une lecture que je me suis infligée mais plutôt un agréable moment littéraire dont j'ai pu me délecter chaque soir. Au fil des 13 chapitres et des 220 pages, l'autrice épaulée par Fanny Rebillard (une autre autrice chez Third Éditions qui a signé un ouvrage entier dédié à la musique de la saga La Musique dans Zelda), pour un chapitre entier dédié à la bande-son de ce Zelda : Tears of the Kingdom, décortique l'intégralité du jeu en commençant par sa création.

Comment succéder à The Legend of Zelda : Breath of the Wild ? Comment planifier une suite à une révolution ? Comment se sont axées les réflexions et les thématiques explorées dans ce Zelda au fil de sa conception ? Quelles étaient les motivations de l'équipe de développement de proposer aux joueurs de redécouvrir un Hyrule pourtant exploré de long en large par les joueurs six ans plus tôt ? Y a-t-il une connexion entre Elden Ring, le chef-d'œuvre de From Software sorti un an plus tôt et ce second Zelda open-air ? Toutes ces questions trouvent leurs réponses, ou tout du moins leur développement, dans cet ouvrage qui m'a permis de découvrir de nouvelles strates au pourtant déjà vertigineux Zelda : Tears of the Kingdom.

En dévorant ce livre, j'ai enfin pu découvrir les bons mots sur mon ressenti en jeu et comprendre pourquoi cette suite à Zelda : Breath of the Wild m'a encore plus parlé que celui-ci ne l'avait fait en son temps. Cette affirmation de la direction prise par la Zelda Team six ans plus tôt a en effet su dévorer plus de deux cents heures de ma vie sans que je ne regarde jamais ma montre ni eu l'impression d'avoir déjà tout fait dans ce Zelda. Ce livre, sans pour autant me demander autant de temps pour sa lecture, a su prendre le même chemin. Si je ne m'étais pas limité à un chapitre par soir, je pense que j'aurais pu le lire d'une traite ou deux, tant l'analyse de Valérie Précigout est passionnante à lire. J'ai toujours été un grand amateur de son travail au fil des années et la voir revenir aujourd'hui avec une analyse détaillée, pédagogue et méthodique de l'un de mes jeux favoris ne pouvait que me combler. Ce fut évidemment le cas, comme vous pouvez sûrement le constater au fil de cet article.

S'éloignant de la traditionnelle formule "Création, Univers, Décryptage, Héritage" de Third Éditions, cet ouvrage vient plutôt proposer différents chapitres thématiques pour analyser, sans laisser d'angle mort, en profondeur ce Zelda, sa création, sa sortie mais aussi son impact sur les fans et sur Internet. Tears of the Kingdom faisant la part belle à flatter l'imagination des fans en leur proposant peu ou presque pas de limite quant à ses possibilités, il était normal de tenter de déchiffrer comment ces systèmes peuvent aussi bien fonctionner, que ce soit chez les joueurs lambda ou chez les speedrunners acharnés qui s'en sont donnés à cœur joie. Il fallait aussi explorer et analyser l'événement que constitue la sortie d'une suite directe dans la saga Zelda. Cet événement, plus rare encore qu'une lune de sang, n'arrive que très peu souvent et généralement pour de bonnes raisons. Par exemple pour des raisons économiques avec un Majora's Masks exploitant les assets d'Ocarina of Time, pour des raisons de scénario comme Oracle of Ages et Oracle of Seasons, pour pouvoir réutiliser un style graphique comme Phantom Hourglass qui se place dans la continuité de The Wind Waker, ou bien par nostalgie avec A Link Between Worlds qui rend hommage à A Link to the Past. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un cas à part et il est évident que Valérie Précigout a consacré tout un chapitre à cet étrange phénomène.

Confirmant mon envie que le prochain Zelda majeur poursuive la voie initiée par Breath of the Wild et confirmée par Tears of the Kingdom, je me retrouve à attendre la future analyse de Valérie Précigout de ce prochain Zelda dans un quatrième tome de Zelda : Chronique d'une saga légendaire, autant que le prochain Master Work du jeu ! J'ai adoré la lecture de ce livre que j'ai même acheté séparément pour pouvoir profiter de sa superbe édition First Print dans ma bibliothèque. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à retrouver dans cette édition une incroyable lithographie qui m'a tout simplement coupé le souffle par sa beauté. Jugez par vous-même de la beauté de celle-ci : ​

Zelda - Chronique d'une saga légendaire. Volume 3 : Tears of the Kingdom est le meilleur hommage possible à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Au fil de sa lecture, on ressent directement l'implication et la passion qui animent Valérie Précigout. Sa plume, associée à son expertise de la saga, nous délivre une excellente analyse d'un jeu tout aussi excellent et permet de comprendre un peu mieux le phénomène Tears of the Kingdom tout en découvrant des choses que l'on aurait pu ne pas comprendre ou ne pas découvrir en jeu. Mine d'or en informations sur cet épisode, on tient ici un indispensable pour les fans de Zelda et une synthèse complète ou tout du moins extrêmement fournie de toutes les informations officielles données par les développeurs sur la création captivante de ce Zelda. Cet ouvrage, qui sort pile à temps pour les fêtes de fin d'années se hisse instantanément dans le haut du panier du catalogue de Third Éditions réussi l'exploit de ranimer la hype pour ce Zelda : Tears of the Kingdom, pourtant froide depuis déjà de longs mois. Je me suis surpris à relancer ce jeu pourtant déjà bien arpentés après avoir refermé ce livre. Je lutte encore aujourd'hui pour ne pas me relancer dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour la troisième fois. Je dois lutter mais Valérie Précigout ne me facilite pas la tâche avec ce livre... En quelques mots :

Si vous êtes fan de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et que vous voulez en savoir plus sur cet épisode et sa création, foncez.

Si vous êtes fan de la saga et que vous voulez découvrir les coulisses de développement d'un jeu majeur, foncez.

Si vous êtes amateur de la plume et du travail de Valérie Précigout, foncez.

Si vous cherchez à faire plaisir à un fan de Zelda pour Noël, foncez.

Zelda - Chronique d'une saga légendaire. Volume 3 : Tears of the Kingdom est disponible sur le site de Third Éditions en deux exemplaires. La première, la First Print est exclusive au site de Third Éditions et propose une couverture alternartive, la lithographie ci-dessus ainsi que le livre en édition numérique au prix de 29,90 euros. La seconde édition est disponible partout au prix de 24,90 euros.

Notez par ailleurs qu'un concours en partenariat avec Third Éditions est toujours en cours. En suivant les comptes de Nintendo Master et de Third Éditions sur X (anciennement Twitter) et en retweetant le tweet ci-dessous, vous pouvez avoir une chance de remporter un exemplaire du livre. Le concours prendra fin avec un tirage au sort du grand gagnant vendredi 7 décembre au soir , donc dépêchez-vous de tenter votre chance !