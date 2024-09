Papetura - L'édition physique sortira début novembre sur Nintendo Switch

Disponible depuis fin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Papetura revient en 2024 avec une édition physique prévue sur Nintendo Switch et PS5. Si nous n'avions pas de date de sortie à nous mettre sous la dent, Microids et Meridiem viennent de confirmer que la version physique sera disponible à partir du 5 novembre 2024 .

Les joueurs contrôlent Pape, un petit être de papier qui, avec son amie Tura, doit sauver leur monde d'une mystérieuse menace ardente. Le gameplay est basé sur l'interaction avec l'environnement, en utilisant les capacités uniques de Pape et Tura pour résoudre divers défis et faire avancer l'histoire.

La conception des énigmes et la narration s'entremêlent pour créer une expérience cohérente et fluide. Les puzzles sont conçus pour être intuitifs et s'intègrent naturellement à l'environnement en papier. La narration se déroule sans dialogue, en utilisant les animations et l'environnement visuel pour raconter une histoire émotionnelle et immersive.

Papetura a reçu des critiques positives pour son style visuel unique et son design « fait-main ». Les critiques ont salué la créativité et le dévouement de Tomasz Ostafin dans la création du monde de papier, ainsi que la musique atmosphérique de Floex. De plus, Papetura a reçu plusieurs prix et reconnaissances dans l'industrie du jeu vidéo.

Caractéristiques du jeu :