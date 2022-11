Papetura déchire tout sur Nintendo Switch - Tous les détails

Pourquoi dépenser des fortunes alors qu'avec un morceau de carton, les enfants s'amusent comme des fous ? La preuve avec Papetura, un point n' click très original réalisé entièrement en papier. Un "petit" jeu étrange et envoûtant qui débarque sur Nintendo Switch le 1er décembre prochain au prix de 9,99€ . Pour en savoir plus, retrouvez la présentation du jeu, des captures d'écran de la fiche eShop et deux trailers réunis dans une vidéo ci-dessous.

Venez en aide à deux petites créatures, Pape et Tura, dont la maison est menacée par les flammes. Explorez leur monde mystérieux enveloppé d'ombre et de lumière, entièrement réalisé à la main avec du papier. Émerveillez-vous devant la beauté simple de ce lieu inconnu mais étrangement accueillant dans lequel vous vous dirigerez à l'aide de votre souris. Prenez votre courage à deux mains et affrontez les monstres sombres et enflammés qui menacent votre paradis de papier.



Papetura a été conçu avec amour et rend hommage à la fois aux créations en papier et aux jeux d'aventure old school. Laissez le jeu vous transporter dans un monde imaginaire et plongez pleinement dans la fantaisie du papier au rythme de la musique douce et délicate de Floex.



Caractéristiques :

▪ Rapide et doux - Vivez une aventure point'n click unique en son genre qui se joue en 2 heures.

▪ Vue de papier - Observez de minuscules insectes, des créatures étranges, des monstres et des lieux magiques, tous fabriqués à la main avec du papier.

▪ Écoute-moi bien ! - Laissez-vous porter par la musique atmosphérique envoûtante composée par Floex - Tomas Dvorak.

▪ Règle-moi ça - Résolvez des énigmes et apprenez-en davantage sur l'histoire et le monde.

▪ Ouvre grand les yeux - Vivez une histoire sans dialogues, entièrement racontée à travers des animations et des bruits étranges.