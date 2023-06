Paper Trail - Une aventure mystérieuse et colorée en approche sur Nintendo Switch

Nouveau jeu signé Newfangled Games, Paper Trail se présente comme un jeu en 2D mêlant aventure et puzzle dans un univers coloré. Attendu dans le courant du mois d'août sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre sera traduit en 13 langues, français inclus. En attendant de nouvelles informations sur la version Switch, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous. Et si vous êtes curieux, une démo est d'ores et déjà accessible sur Steam.

Paper Trail est un jeu d'aventure haut en couleurs qui suit la vie de Paige, une universitaire en herbe, alors qu'elle se lance dans un monde fait d'origami pour en découvrir les secrets et poursuivre ses rêves. Pliez le monde pour créer des chemins cachés, découvrir de nouvelles zones et rencontrer de nouveaux personnages dans un monde magnifique et artisanal.