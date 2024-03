Paper Trail - L'aventure mystérieuse débutera fin mai sur Nintendo Switch

Jeu signé Newfangled Games, Paper Trail se présente comme un jeu en 2D mêlant aventure et puzzle dans un univers coloré. Initialement attendu en août dernier sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre avait finalement été repoussé et n'avait pas donné de nouvelles depuis. Finalement, le titre est de retour sur le devant de la scène avec une nouvelle date de sortie désormais calée au 21 mai 2024.

Paper Trail est un jeu d'aventure haut en couleurs qui suit la vie de Paige, une universitaire en herbe, alors qu'elle se lance dans un monde fait d'origami pour en découvrir les secrets et poursuivre ses rêves. Pliez le monde pour créer des chemins cachés, découvrir de nouvelles zones et rencontrer de nouveaux personnages dans un monde magnifique et artisanal. Les caractéristiques de Paper Trail : Un monde pliable - Pliez et joignez les chemins pour explorer et progresser. Modifiez la structure du monde à mesure que les joueurs démêlent l'énigme de la Piste en papier.

- Pliez et joignez les chemins pour explorer et progresser. Modifiez la structure du monde à mesure que les joueurs démêlent l'énigme de la Piste en papier. Des puzzles captivants - Simples à apprendre mais difficiles à maîtriser, les joueurs mettront leur intelligence à l'épreuve avec des puzzles en papier surprenants tout en suivant le voyage de Paige.

- Simples à apprendre mais difficiles à maîtriser, les joueurs mettront leur intelligence à l'épreuve avec des puzzles en papier surprenants tout en suivant le voyage de Paige. Des personnages intrigants - Des personnages uniques qui ont leur propre histoire à raconter et qui éclairent les joueurs sur le monde de Paper Trail.

- Des personnages uniques qui ont leur propre histoire à raconter et qui éclairent les joueurs sur le monde de Paper Trail. Des environnements magnifiques - Explorez une variété d'environnements fabriqués à la main au fur et à mesure que Paige se rend à l'université, des grottes sombres et profondes aux cimes des arbres les plus hauts.

- Explorez une variété d'environnements fabriqués à la main au fur et à mesure que Paige se rend à l'université, des grottes sombres et profondes aux cimes des arbres les plus hauts. Un style artistique enchanteur - Paper Trail s'inspire de styles esthétiques plats tels que la gravure et l'aquarelle pour créer un style unique qui lui est propre.