Paper Mario : La Porte Millénaire : aperçu de la version Nintendo Switch du hit GameCube

Nouvelle version du hit GameCube sorti en 2004 , Paper Mario : La Porte Millénaire s'apprête à conquérir une nouvelle génération de joueurs dès le mois prochain sur Nintendo Switch.

A priori, entièrement refait à partir du code source du jeu original de façon à le faire ressembler aux derniers opus de la franchise, Paper Mario : Color Splash et Paper Mario : The Origami King, Paper Mario : La Porte Millénaire 2024 est bien parti pour réconcilier les fans des premiers et des derniers épisodes;

En attendant de (re)découvrir le jeu, manette en main, Nintendo vient de publier un court trailer nous permettant d'en avoir un aperçu. Enjoy.

Pour rappel, Paper Mario : La Porte Millénaire sera disponible le 23 mai 2024 sur Nintendo Switch.

Rejoignez Mario et ses amis dans leur aventure à la découverte du trésor légendaire caché derrière la Porte Millénaire. Paper Mario : La Porte Millénaire, le classique de la Nintendo GameCube, fait son retour avec des graphismes améliorés sur Nintendo Switch ! La chasse aux Gemmes Étoile est lancée Tout commence lorsque la princesse Peach fait appel à Mario pour l'aider dans une chasse au trésor qui débute à Port-Lacanaïe. Mais lorsque notre héros y fait son arrivée, la princesse se révèle introuvable ! Apprenant l'existence des Gemmes Étoile, il décide de se lancer à la recherche de ces trésors légendaires dans l'espoir qu'ils l'aident à retrouver la trace de Peach. Bien évidemment, Mario n'est pas le seul à vouloir mettre la main sur les Gemmes Étoiles, et Bowser ne sera qu'un des redoutables rivaux dressés sur son chemin ! Notre héros saura-t-il retrouver les Gemmes Étoile, ouvrir la mystérieuse Porte Millénaire, et peut-être aussi sauver le monde ? Un monde de papier plein de surprises Pour mettre la main sur les Gemmes Étoile, vous devrez vous aventurer hors de Port-Lacanaïe et explorer le monde ! Toutes sortes de péripéties vous attendent comme une confrontation face à un énorme dragon caché dans un inquiétant château, l'exploration d'une ville maudite plongée dans l'obscurité, ou encore une palpitante enquête à mener à bord d'un train ! Dans ce monde de papier, Mario se pliera en quatre pour surmonter tous les obstacles ! Il peut se transformer en avion de papier pour survoler les précipices, devenir filiforme pour se glisser dans des espaces étroits, et bien plus encore ! Des partenaires aux talents particuliers Au cours de l'aventure, vous ferez la rencontre de personnages hauts en couleur qui se feront une joie de vous prêter main-forte. Ces alliés vous aideront non seulement dans votre quête, mais ils mettront aussi l'ambiance pendant votre périple ! Chacun possède des capacités uniques. Pour ne citer que quelques exemples, Goomélie peut révéler des informations sur les lieux que vous visitez et les ennemis que vous croisez, Koopek peut récupérer des objets hors de portée, et Dame Cumulia peut faire s'envoler des obstacles pour révéler des passages secrets ! Vous pouvez même faire appel à ces capacités pendant les combats pour prendre le dessus sur vos adversaires ! Des batailles théâtrales Dans cette aventure, les combats au tour-par-tour se déroulent... sur scène, devant un public survolté ! Vous pouvez effectuer toutes sortes d'actions pour venir à bout de vos adversaires, comme vous équiper de badges qui donnent accès à de nouvelles attaques, ou encore utiliser des techniques spéciales qui canalisent la puissance des Gemmes Étoile ! Faites preuve de timing lorsque vous attaquez ou que vous vous défendez pour améliorer l'efficacité de vos actions. Plus vous brillez au combat, plus le public vous encouragera !

