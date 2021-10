Panorama Cotton! dévoile sa date de sortie et ses versions physiques sur Nintendo Switch

Après un Cotton Reboot! des plus sympathiques (voir notre test ici), la licence de shoot'em up célèbre son 30ème anniversaire avec un nouvel opus à paraître sur Nintendo Switch : Panorama Cotton! Inin Game a ainsi confirmé la sortie de ce nouvel opus sur l'eShop pour le 29 octobre sur l'eShop de la Nintendo Switch. Mais en plus de cela, un nouveau partenariat avec Strictly Limited Games a permis de proposer trois versions physiques du jeu, dont une version SEGA Megadrive/Genesis.

Panorama Cotton! - Edition Physique simple

L'édition limitée comprend le jeu pour Nintendo Switch ou PlayStation 4 et le manuel du jeu en couleur. Elle sera disponible au prix de 29,99€, limitée à 2 500 exemplaires pour Nintendo Switch et 1 500 exemplaires pour PlayStation 4.

Panorama Cotton! - Edition Collector

L'édition collector sera disponible au prix de 64,99€ limitée à 1 500 exemplaires pour Nintendo Switch et 800 exemplaires pour PlayStation 4. Elle contient une combinaison colorée d'objets à collectionner : Jeu pour Nintendo Switch ou PlayStation 4

Boîte de l'édition collector

Un manuel de jeu coloré

Yunomi (tasse à thé de style japonais)

Natsume (boîte à thé de style japonais)

Kakemono (rouleau mural de style japonais)

Bande sonore originale

Grand poster réversible (A2)

6x Cartes postales

2 cartes lenticulaires

Autocollant de fenêtre

Panorama Cotton! - Edition Rétro

Les collectionneurs rétro pourront également se procurer une cartouche autonome Panorama Cotton compatible avec la Sega Genesis/Megadrive, avec 600 cartouches compatibles avec la Sega Megadrive® et 900 cartouches compatibles avec la Sega Genesis® pour 49,99€.

