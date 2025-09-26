PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC - Le DLC Sonic est désormais disponible

Si vous souhaitez prolonger l'expérience de PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, un nouveau DLC mettant en scène le célèbre hérisson bleu de SEGA est disponible dès maintenant . Au programme, du contenu exclusifs, des niveaux collaboratifs et de nouveaux costumes pour le tarif de 11,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Le DLC contient trois niveaux inédits reprenant tous les éléments incontournables des jeux Sonic : vitesse infernale, boucles à 360° et même un combat de boss contre le génial et maléfique docteur Eggman. Dans ces niveaux inspirés de la fameuse « Green Hill Zone » de Sonic the Hedgehog, les joueurs retrouveront des ennemis emblématiques tels que le Buzz Bomber ou le Moto Bug ainsi que les tremplins et les anneaux de vitesse.

Le DLC Sonic Collaboration comprend également 20 figurines à collectionner représentant des personnages bien connus comme Shadow et Tails, ainsi que les costumes Sonic, pour Pac-Man, et Legendary Pac-Land, en bonus.