PAC-MAN MUSEUM+ - La nouvelle compilation sortira fin mai sur Nintendo Switch

Rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est lui Pac-Man ! Qu'il fait bizarre de ce dire que cela fait plus de 40 ans que la licence Pac-Man a vu le jour sur borne arcade. Autant dire que de nombreux jeux ont vu le jour depuis. Afin de faire (re)découvrir les titres les plus marquants de la licence, Bandai Namco propose une nouvelle compilation dénommée PAC-MAN MUSEUM+ comprenant 14 jeux de la licence, dont certains n'étaient pas réapparus depuis plusieurs années :

PAC-MAN SUPER PAC-MAN PAC & PAL PAC-LAND PAC-MANIA PAC-ATTACK PAC-IN-TIME PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver. PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver. PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION PAC Motos PAC’N ROLL REMIX PAC-MAN BATTLE ROYALE PAC-MAN 256

Bandai Namco vient tout juste de nous confirmer que PAC-MAN MUSEUM+ sortira le 27 mai 2022 sur Nintendo Switch, mais également sur Xbox One, PS4 et PC.