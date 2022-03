PAC-MAN MUSEUM+ se paie une sortie physique sur Nintendo Switch

Après avoir annoncé sa compilation PAC-MAN MUSEUM + pour le 27 mai prochain sur Nintendo Switch, Bandai Namco vient de confirmer que le jeu aura bel et bien droit à une sortie physique en version boîte chez nos amis Américains et Japonais. Si pour l'instant la sortie de la compilation en boîte chez nous n'est pas confirmée, il n'est pas incroyable de penser que nous aurons nous aussi droit à cette sortie. Nous vous tiendrons évidemment informés dès la confirmation de cette sortie chez nous. La jaquette du jeu est déjà disponible et vous pouvez l'admirer ci-dessous.

Pour rappel cette compilation comprendra ces jeux :