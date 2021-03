Overwatch : PachiMarchi Challenge - obtenez des récompenses aux couleur de la mascotte du jeu Pachimari

Afin de nous faire patienter avant l'arrivée du prochain gros événement d'Overwatch, l'équipe de développement nous a préparé une petite surprise rien que pour nous. En effet, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 mars 2021 , vous aurez la possibilité d'obtenir des récompenses uniques et rares en jeu par le biais d'un nouveau challenge appelé PachiMarchi Challenge.

Comme vous l'aurez compris, cet événement met en avant la mascotte du jeu à savoir Pachimari, une peluche mignonne et adorable. Si vous êtes un grand fan de cet artefact sachez qu'il vous sera possible durant ces 2 prochaines semaines d'obtenir une icône de joueur, une emote et une apparence inédite pour Chopper à l'image de cette fameuse peluche à condition de remporter des victoires. Voici les conditions d'obtentions :

3 victoires : Une icône de joueur Pachimari

Une icône de joueur Pachimari 6 victoires : Une emote Pachimari pour Chacal

Une emote Pachimari pour Chacal 9 victoires : Apparence de Pachimari pour Chopper

Découvrez sans plus attendre le trailer d'annonce de cet événement ci-dessous.

Source : Youtube