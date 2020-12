Override 2 : Super Mech League - Les méchas passent enfin à l'action sur Nintendo Switch

On n'a jamais trop de jeux de Mechas sur une console de jeu vidéo. Enfin disponible depuis ce 22 décembre , Override 2: Super Mech League s'est offert un trailer de sortie que vous retrouverez ci-dessous. Avec 20 Mechas uniques sans compter le Season pass Ultraman, le titre promet des combats dantesques que vous soyez seul ou jusqu'à 4 joueurs. Proposé au prix de 29,99€ sur l'eShop, mais également en version physique, nous vous laissons vous faire un premier avis avec la vidéo ci-dessous.

Sept ans après l’éradication des xénotypes qui avaient envahi la Terre, les méchas géants autrefois défenseurs de la planète en sont devenus des attractions, au sein de ligues mondiales de combat de méchas. Faites vos débuts en tant que pilote de ces anciennes armes de guerre, gravissez les échelons et représentez votre club avec une sélection soignée de nouveaux méchas et d’autres qui font leur grand retour, chacun avec leurs propres capacités, coups et attaques super-chargées. Profitez des campagne d’Override 2: Super Mech League en solo et en multijoueurs (jusqu’à 4 en local et en ligne), dans des niveaux situés aux quatre coins du monde.

Mettez-vous dans la peau d’un pilote débutant et gravissez les échelons dans un mode Carrière riche et profond. Rejoignez des ligues de méchas et faites-vous une réputation en vous battant dans des arènes autour du monde. Plongez dans la bataille avec une sélection soignée de robots nouveaux comme anciens au travers de modes de jeu versus et co-op variés, jouables jusqu’à 4 en ligne et en local. Terrassez vos adversaires au moyen d’un arsenal de coups uniques comprenant des attaques à distance super-chargées, des combos dévastateurs ou des attaques ultimes à même de ravager l’arène !

Caractéristiques principales :