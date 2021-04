Override 2 : Super Mech League - Dan Moroboshi rejoint les rangs des combattants

Après Black King, Bemular et Ultraman, le dernier personnage DLC à rejoindre le casting de Override 2 : Super Mech League. Pour tout connaître sur ce nouveau combattant, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Pour rappel, une édition augmentée dénommée Override 2 Super Mech League : Ultraman Deluxe Edition propose aux joueurs le jeu de base ainsi que les 4 personnages du Season Pass.

Override 2 : Super Mech League rassemble une équipe de méchas dévastateurs pour des combats électrisants et démesurés entre 1 et 4 joueurs. L'action est accessible à tous et facile à prendre en main, mais la profondeur stratégique de la conception des combats signifie que même les joueurs les plus doués trouveront un défi profondément gratifiant et propice à l'eSport. Découvrez si vous avez ce qu'il faut pour atteindre le sommet dans le mode Carrière "Ligues" ou participez à des matchs amicaux pour affiner vos compétences.