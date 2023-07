Orbital Bullet s'offre une sortie physique avec Super Rare Games

Sorti en novembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch Orbital Bullet profite de l'été pour s'offrir une mise en orbite, mais cette fois ci en version physique. Le nouveau partenariat signé entre SmokeStab, Assemble Entertainment et Super Rare Games va permettre aux joueurs de profiter de cet action-plateformer à 360* en quantité très limitée sur Nintendo Switch. Disponible dès maintenant en précommande sur la boutique en ligne de Super Rare Games, le jeu est produit à 3000 unités, et les premières copies seront expédiées à partir du 3 août 2023 .

Orbital Bullet est un jeu d'action et de plateforme à 360° avec des éléments de rogue-lite, où toutes vos actions ont une dimension circulaire. Battez-vous sur une variété de planètes générées de manière procédurale et utilisez des modifications corporelles, de la fabrication, des améliorations et de l'artillerie lourde.