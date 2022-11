Orbital Bullet - Le plateformer-shooter en mode 360° est disponible sur Nintendo Switch

La bataille en mode 360* est ouverte sur Nintendo Switch avec la sortie de Orbital Bullet. Disponible au prix de lancement de 14,99€ sur l'eShop, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Orbital Bullet utilise des mécanismes de jeu exaltants qui ne manqueront pas de vous démanger la gâchette. Naviguez à travers des séries d'ennemis et d'environnements générés de manière procédurale, résolus à la destruction, en utilisant une cachette d'armes explosives et en débloquant des capacités via un arbre de compétences complexe. Sortez l'artillerie lourde et frayez un chemin à travers des nuées d'ennemis et d'obstacles générés aléatoirement pour montrer à la Dread Corporation que vous n'allez pas vous contenter de rentrer dans le rang, mais que vous allez sortir les armes.

Le portage de cette aventure passionnante sur Nintendo Switch transforme le combat en une véritable expérience "à prendre et à jouer", permettant à un nouveau public de découvrir le monde passionnant et imprégné de synthétiseurs d'Orbital Bullet.

Caractéristiques principales d'Orbital Bullet :