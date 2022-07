Ooblets mettra ses créatures en boîte sur Nintendo Switch

Toujours attendu dans le courant de l'été 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu coloré Ooblets vient refaire parler de lui avec une nouvelle information. Fangamer, le développeur indépendant Glumberland et Just For Games viennent en effet de trouver un accord pour distribuer ce titre atypique en version physique d'ici la fin de l'année 2022 . Si nous nous ne sommes pas encore avancé concernant les dates de commercialisation, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Tes nouveaux amis t'attendent dans Ooblets ! Rénove ta ferme, fais pousser de drôles de petites créatures, participe à des matchs de danse, décore ta maison et aide la Maire Tincelle à sauver Badgeville ! Contenu : Personnalise le style de ton personnage avec toute une gamme de tenues et d'accessoires uniques.

Fais pousser des plantes surprenantes, mijote de bons petits plats et vends-les en ville.

Compose ton équipe d'ooblets pour participer à des matchs de danse sous forme de jeu de cartes, gravir les niveaux et débloquer de nouvelles techniques.

Entre les défis quotidiens, les tournois de danse, les quêtes des habitants et les badges, pas le temps de s'ennuyer !

Offre des cadeaux aux habitants excentriques de Badgeville pour te lier d'amitié avec eux.

Transforme ta petite cabane en une magnifique maison grâce à une vaste gamme de meubles et de décorations.

Gère ta propre boutique en ville pour vendre les objets que tu as trouvés ou fabriqués.

Joue à une myriade de mini-jeux rigolos.

Aide la Maire Tincelle à sauver la ville et profites-en pour découvrir tous les secrets d'Oob.

Explore différentes régions, comme la jetée aux nombreuses bornes d'arcade de Port Pixel, les marais effrayants du Néandroit et les étendues glaciales du mont Bancal.

(sans oublier que tu peux câliner tes ooblets !)

