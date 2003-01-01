Onimusha: Way of the Sword - Dohatsu-ten se dévoile en vidéo

Le réalisateur d’Onimusha: Way of the Sword, Satoru Nihei, a dévoilé un nouvel adversaire redoutable que les joueurs devront affronter dans Onimusha: Way of the Sword, attendu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents le 25 septembre prochain . A noter qu'une démo du jeu est également disponible sur supports concurrents, mais pas sur Nintendo Switch 2 (pour le moment ?)

La nouvelle vidéo offre un premier aperçu de Dohatsu-ten, un Genma terrifiant de rapidité et assoiffé de sang. Après s’être frayé un chemin jusqu’au royaume des mortels, ce guerrier ailé venu des profondeurs de l’enfer croise le fer avec le héros Miyamoto Musashi lors d’un combat de boss intense qui poussera les joueurs dans leurs derniers retranchements.

Les précommandes pour Onimusha: Way of the Sword débutent aujourd’hui. Les joueurs qui réserveront leur exemplaire à l’avance recevront en bonus le skin de sabre « Malédiction scellée » et l’amulette « Komainu ». Les précommandes de l’édition Deluxe et de l’édition Premium Deluxe incluront des récompenses supplémentaires.