Onimusha: Way of the Sword avance sa date de sortie à début septembre sur Nintendo Switch 2

Initialement attendu pour la fin du mois de septembre sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, Onimusha: Way of the Sword aura finalement le droit, tout comme PRAGMATA a quelques jours d'avance sur le planning initial de sortie. Les joueurs pourront ainsi découvrir ce nouvel opus dès le 4 septembre prochain . Nous vous laissons (re)découvrir pour l'occasion le dernier trailer à destination de la Nintendo Switch 2.

À PROPOS D’ONIMUSHA: WAY OF THE SWORD Onimusha: Way of the Sword est le prochain volet de la célèbre série Onimusha™ de Capcom. Premier titre de la série depuis plus de 20 ans, ce tout nouveau titre d'action replonge les joueurs dans une version Dark Fantasy du Japon féodal où les samouraïs affrontent des créatures surnaturelles. L'aventure mêle histoire et mythe, suivant le parcours de Musashi Miyamoto, un samouraï armé d'un gantelet mystique, le Gantelet Oni, dans son combat contre les démons qui envahissent Kyoto à l'époque d'Edo. Onimusha: Way of the Sword propose une action intense qui combine les mécaniques emblématiques de la série, Issen et Absorption d’âmes, avec des affrontements au katana exaltants qui élèvent le combat à de nouveaux sommets.