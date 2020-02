One Piece : Pirate Warriors 4 dévoile son trailer de Whole Cake Island

Le 27 mars se rapprochant de plus en plus, Bandai Namco accélère la communication autour de One Piece : Pirate Warriors 4. Aujourd'hui, nous faisons donc un arrêt sur Whole Cake Island, qui aura marqué bien des fans de l'œuvre de Eiichirō Oda. Entre le passé de Sanji qui refait surface, la présentation du Germa 66, et le combat dantesque entre Luffy et Charlotte Katakuri, cet arc aura été court mais intense.

En attendant de pouvoir enfin mettre la main sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous le nouveau trailer diffusé par Bandai Namco, condensant les moments fort dans une poignée de secondes.