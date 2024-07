ONE PIECE ODYSSEY DELUXE EDITION disponible sur Nintendo Switch

Plus d'un an et demi après sa sortie sur supports concurrents, One Piece Odyssey débarque sur Nintendo Switch dans une version Deluxe Edition incluant le jeu original, quelques bonus et surtout une nouvelle histoire déblocable une fois l'histoire principale terminée.

En attendant de voir ce que vaut cette édition tardive sur Nintendo Switch, retrouvez quelques détails et la présentation de One Piece Odyssey sur cette page.

Pour rappel, One Piece Odyssey - Edition Deluxe est disponible depuis le 26 juillet 2024 sur Nintendo Switch. Sur l'eShop son poids est de 11,7 Go.

Présentation officielle de One Piece Odyssey

Cette édition Deluxe inclut le scénario additionnel "Souvenirs réunis" à découvrir à l'issue de l'histoire principale, ainsi qu'un accès à l'ensemble de tenues de voyage, à la tenue de Sniperking et à l'ensemble de tenues de la cité sur l'eau pour vos personnages ! Découvrez la vérité cachée de la mystérieuse île de Waford avec l'équipage de Chapeau de paille ! Inclut : ONE PIECE ODYSSEY

Le scénario additionnel : "ONE PIECE ODYSSEY : Souvenirs réunis"

L'ensemble de tenues de voyage

La tenue de Sniperking

L'ensemble de tenues de la cité sur l'eau Un nouveau RPG inspiré du manga et de l'animé hyper populaires ONE PIECE, en commémoration du 25e anniversaire de la franchise ! Le célèbre pirate Monkey D. Luffy, alias Luffy au Chapeau de paille, et son équipage naviguent sur les mers du Nouveau Monde en quête de leur prochaine destination et de nouvelles aventures. C'est alors qu'ils sont happés par une tempête et font naufrage. Ils s'échouent sur une île tropicale luxuriante et encerclée de tempêtes aussi violentes qu'incessantes... Séparé de son équipage, Luffy embarque pour un nouveau périple épique à la recherche de ses amis et d'un moyen de quitter l'île ! Les compagnons vont se retrouver face à des ennemis dangereux et inédits, à de redoutables forces de la nature et plus encore ! Incarnez les différents membres de l'équipage de Chapeau de paille dans un RPG à la formule classique qui reprend les décors du célèbre animé ONE PIECE !

