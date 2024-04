One Last Breath s'offrira une édition physique collector sur Nintendo Switch

Se déroulant dans un monde post-apocalyptique, One Last Breath vous plonge dans une aventure où vous êtes littéralement le dernier espoir du monde. Alors que la vie vous a été insufflée par Mère Nature, arriverez-vous à ramener ce monde à la vie ? Disponible depuis ce 28 mars 2024 au prix de 17,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, les personnes réfractaires au tout dématérialisé seront ravis d'apprendre qu'une édition physique collector sera disponible pour les joueurs dans le courant de l'été 2024. Dénommée Seeds of Hope Edition, nous vous laissons découvrir son contenu ci-dessous.

L'édition Seeds of Hope se présente sous la forme d'une boîte monobloc à collectionner et comprend une bande dessinée exclusive de 16 pages, un pot de tourbe biodégradable, un disque de substrat et une "bombe" de graines, ainsi qu'une aile personnalisable fabriquée à partir d'algues. Tout ce dont vous avez besoin pour faire pousser votre plante se trouve dans cette édition collector - il vous suffit d'ajouter de l'eau et d'attendre. En parcourant One Last Breath, vous restaurerez le paysage en faisant pousser des arbres, de l'herbe et des racines, mais vous pourrez aussi vous rapprocher de la nature en dehors du jeu. La bande dessinée incluse vous permet également d'approfondir l'univers de One Last Breath et d'enrichir votre expérience du jeu. L'édition Seeds of Hope sortira cet été.