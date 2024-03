One Last Breath - Le puzzle plateformer horrifique est disponible sur Nintendo Switch

Se déroulant dans un monde post-apocalyptique, One Last Breath vous plonge dans une aventure où vous êtes littéralement le dernier espoir du monde. Alors que la vie vous a été insufflée par Mère Nature, arriverez-vous à ramener ce monde à la vie ? Disponible depuis ce 28 mars 2024 au prix de 17,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour notre test dédié.

One Last Breath est une ode à l'espoir. Même si le monde post-apocalyptique de cette aventure en 2,5D est fané, les capacités de Gaia peuvent le ramener à la vie. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Des êtres abominables la traqueront sans relâche.

Née du dernier souffle de Mère Nature, Gaia a le pouvoir de contrôler son environnement. Crée des ponts à l'aide de rondins, invoque des lianes pour te balancer d'un précipice à l'autre et résous des énigmes en utilisant tes compétences pour sauver notre planète.

L'humanité n'existe plus. Des décennies de pollution et de cupidité l'ont conduite à l'extinction absolue. Toutefois, on peut encore entendre son écho. Le voyage de Gaia la mènera à travers des usines abandonnées regorgeant de machines. Comment est-il possible qu'elles fonctionnent encore ?

Gaia est la vedette d'une histoire sur le thème de l'équilibre. Au cours de son aventure, elle rencontrera brutalité et tendresse, cruauté et miséricorde. Parfois, elle devra fuir des créatures mortelles. À d'autres occasions, elle protégera les plus faibles. Seul notre monde peut se montrer à ce point impitoyable et bienveillant à la fois.